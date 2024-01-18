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Ağrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

AA AA
18.01.2024 15:57 | Son Güncelleme:
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"Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve Ağrı'daki cezaevinden 2015 yılında firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı.

Ağrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırıkkale Tren Garı'nda "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A.K'nin (58) Batman'a gitmek için bilet aldığı bilgisine ulaştı.

Kısa sürede gara giden ekipler, hükümlüyü Güney Kurtalan Ekspresi içerisinde yakaladı.

Yapılan incelemede 2015 yılında cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlünün "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıldır arandığı tespit edildi.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Ağrı Kırıkkale hükümlü

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