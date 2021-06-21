YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 2 Temmuz'a kadar yasaklandı

Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 2 Temmuz'a kadar yasaklandı

21.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 2 Temmuz'a kadar yasaklandı

Ağrı'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin 2 Temmuz'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi binaları dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, temsili gösteri ile broşür, bildiri dağıtımı ile afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin 2 Temmuz 23.59’a kadar yasaklandığı belirtilerek, yasağın tüm il sınırlarında uygulanacağı kaydedildi.

Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yasak kapsamına girmediği ifade edilen açıklamada, kararın vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, suç işlenmesi ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Türkiye-İran sınırında arazide 109 kilogram eroin ele geçirildiTürkiye-İran sınırında arazide 109 kilogram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
02:38
Sabah
04:33
Öğle
12:15
İkindi
16:12
Akşam
19:46
Yatsı
21:33

Ağrı Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Yasam Eczanesi
Merkez
Yol Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Yaşam Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.