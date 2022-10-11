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Ağrı'da ailelerinden uzakta pansiyonda kalan kız öğrencilere yaş pasta sürprizi

11.10.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da ailelerinden uzakta pansiyonda kalan kız öğrencilere yaş pasta sürprizi

Ağrı'da ailelerinden uzakta pansiyonda kalan kız öğrencilere yaş pasta sürprizi

Türk Kızılay Ağrı Şubesi kadın gönüllüleri, ailelerinden uzakta pansiyonda kalan kız çocuklarına sürpriz yaparak yaş pasta ikramında bulundu.

Kızılay'ın kadın gönüllüleri, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda kalan ve çoğunluğu uzak köylerden gelen kız öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Yanlarına aldıkları yaş pastalarla pansiyona giden gönüllüler, öğrencilerle sohbet edip vakit geçirdi.

Daha sonra kesilen yaş pastalar, kız öğrencilerin yanı sıra erkek öğrencilere de ikram edildi.

Gönüllülerden Neslihan Taşdemir, AA muhabirine, öğrenciler sevindirmek için etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin mutlu olduğunu dile getiren Taşdemir, "Yaklaşık 120 öğrenciye pasta ikram ettik. Amacımız çocuklarla zaman geçirmek ve her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kızılay olarak her alanda varız. Daha önce de bu okulda çeşitli etkinlikler yaptık. Öğrenciler yazdıkları dilekleri de kutularımıza attı." diye konuştu.

Ağrı'da ailelerinden uzakta pansiyonda kalan kız öğrencilere yaş pasta sürprizi

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