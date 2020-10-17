Ağrı’da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi 7. Olağan Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı seçimi düzenlenen kongre ile yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Mehmet Nuri Yıldız merkez ilçe başkanlığını seçildi.

Ağrı 15 Nisan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program AK Parti Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül’ün veda konuşması ile devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, davetlilere hitap ederek Ağrı’da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Başkan Sayan, “Biz terörü yenmediğimiz müddetçe, burada PKK kalıntısını sökmediğimiz sürece ne Doğubayazıt kapısını açabiliriz ne kalkınabiliriz. Onun için bizim el birliği içerisinde terörün buradan kökünü kazıyıp göndermemiz gerekiyor. Bu terör meselesi bizi fazlasıyla yoruyor ülkemizi yoruyor” dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise, AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 18 yıllık AK Parti iktidarında Ağrı’ya çok büyük hizmetler geldiğini ifade eden Milletvekili Çelebi, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye ve Ağrı’da büyük projelere imza atıldı. AK Parti milletin kendisidir. İnşallah her geçen gün ilimize hizmet etmeye, hizmetkâr olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın da teşkilatlanma çalışmalarını partililere aktardı. Son olarak kongreye katılanlara hitap eden AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, yaptığı konuşmada muhalefetin Batı’nın sözcülüğünü yaptığını iddia ederek, içeride ve dışarıda önemli sorunların yaşandığını dile getirdi. Aydın, “Onlar Türkiye’de ne kadar şer şebekesi varsa, ne kadar fitne varsa onlarla işbirliği yapıyor. Yani maalesef gözü dönmüş bir Batı ve içerde onun işbirlikçileri var. İttifakı taban tabana siyaset yapan yıllar yılı birbirinin karşıtlığından beslenen siyasi partilerin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri mümkün mü sizce? Siz HDP ile İYİ Partinin bir araya gelebileceğini düşündünüz mü hiç? CHP ile Saadet Partisinin bir araya geldiğini son seçimlerde düşünebilir miydiniz? Ama yöneticileri bir araya getiren başka bir irade var. Sadece ve sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığından beslenen bir ittifak var” dedi.

Yapılan konuşmalar ve temayül yoklamasının ardından gerçekleşen seçimlerde tek aday olarak seçime giren Mehmet Nuri Yıldız seçilerek, Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı koltuğunu önceki başkan Latif Birgül’den devraldı.

Kongreye AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Abbas Aydın, parti teşkilatı ve delegeler katıldı.

