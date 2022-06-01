Ağrı'da arıcıların tescilli "geven balı" mesaisi başladı

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da zorlu geçen kış nedeniyle yılın yarısını arılarıyla sıcak bölgelerde geçiren arıcılar, ilkbaharda yeniden bölgeye gelerek coğrafi işaretle tescilli "Ağrı geven balı"nı üretmek için yaylalarda konaklamaya başladı.

Sonbahar mevsimlerinde Tokat, Ordu, Muğla ve diğer sıcak bölgelere giderek arılarıyla kışı buralarda geçiren arıcılar, havaların ısınmasıyla kamyonlarla Ağrı'ya getirdikleri arı kovanlarını kentin yaylaları ve yüksek rakımlı bölgelerine yerleştiriyor.

Arıcılar, geçen seneye oranla ilkbahar yağışlarıyla zengin bitki örtüsüne kavuşan doğadaki rengarenk çiçekler arasında daha kaliteli bal üretmek için çalışmalara başladı.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında akarsu kenarları ve bitki çeşitliliğinin fazla olduğu bölgelere çadırlarını kurarak geceleri de burada konaklayan arıcılar, bal dönemi boyunca hummalı şekilde çalışıyor.

Arıcılar, yılın her dönemi bakımını özenle yaptıkları kovanlardaki arı kolonileriyle bu süreçte daha çok ilgilenerek gelişimlerini sağlamak ve daha kaliteli bal üretmek için arılarının bakımını günlük yapıyor.

Zorlu coğrafyada çadır ve barakalarda kalarak ailelerinden uzakta yaşam sürdüren arıcılar, bu sıralar kovanlar ve içindeki çıtaları onararak arılarına sağlıklı ortam oluşturuyor.

Yaz boyunca arılarıyla ilgilenip ağustosun sonuna doğru bal sağımına başlayacak arıcılar, ürettikleri balları yurdun farklı bölgelerinde satarak geçimini sağlıyor.

Şehir dışından gelen arıcılar hariç 370 Ağrılı arıcı 24 bin 900 kovanda geven balı üretiyor.

Çakıroba köyünden geçen Murat Nehri kenarında arıcılık yapan Cihan Altın, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

Geçen senenin kurak geçtiğini ve bu yıl iklimin daha güzel olduğunu belirten Altın, şöyle konuştu:

"Bu yıl daha çok bitki çeşitliliği ve yeşillik var. Bu yıl bal üretiminin yüzde 40'ın üzerinde artmasını bekliyoruz. Bu aralar havaların güzel olması arıların yavrularını çoğaltması bizim için büyük avantajdır. Zaman zaman havaların yağmurlu olması bizim için büyük umut oluyor. Balımız çok ilgi odağı olduğu için bu yıl taleplere yetişemiyoruz. İnşallah bu sene daha fazla bal üretip talepleri karşılayacağız. Geven balının yanı sıra ana arı üretimine de başladık. Haziran ayı ortasına kadar Kafkas ırkı 100 ana arı üretmeyi planlıyoruz. Balın kalitesini artırmak için inşallah Kafkas ırkı ana arı üretimini başarıyla yapacağız."

- Hava temiz, rakım yüksek olunca bal da kaliteli oluyor

Kış mevsimini Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçirdiklerini ifade eden Altın, ilkbaharda Ağrı'ya geldiklerini söyledi.

Yılın her dönemi arılarla ilgilendiklerini ve her türlü bakımını yaptıklarını dile getiren Altın, şunları kaydetti:

"Bugünlerde arılara mum hazırlıyoruz. İlk etapta arıların bakımını yaptık ve şu anda ilk işlemimiz temel petek üretip arıların haziranın 20'sine kadar bal depolamaları için altıgen petekleri kabartmak için çalışıyoruz. Daha sağlıklı ve güçlü bir arı kolonisiyle geldik. Balımız markalaştığından dolayı çok sevinçliyiz. Arı ürünlerinin yanında polen ve arı sütü de üreteceğiz. Ürettiğimiz balları sipariş üzerine kargoyla ülkenin her tarafında gönderiyoruz. Ağrı'nın havası temiz, rakımı yüksek olduğu için balı daha kaliteli oluyor."

"Ağrı geven balı", Ağrı Valiliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliğinin girişimleriyle bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenmişti.

