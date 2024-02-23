YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da "Atasözleri ve Deyimler" sergisi açıldı

Ağrı’da "Atasözleri ve Deyimler" sergisi açıldı

İHA İHA
23.02.2024 15:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Merkez Şeref Saraçoğlu İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) başlattığı "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında "Atasözleri ve Deyimler" konulu bir sergi açtı.

Ağrı’da "Atasözleri ve Deyimler" sergisi açıldı

Okulda düzenlenen sergiye, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, okul müdürü Mehmet İrim, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin hazırladığı eserlerin sergilendiği sergide, katılımcılar eserleri tek tek inceledi. Öğrencilerin birbirinden güzel eserleri, katılımcılardan tam not aldı. MEB’in başlattığı "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında "Atasözleri ve Deyimler" konulu sergiler, il genelinde açılmaya devam ediyor. Veliler, projeye büyük ilgi gösteriyor. Proje kapsamında, okul, öğretmen ve veliler iş birliği yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada,"Atasözleri ve deyimlerimiz, binlerce yıllık birikimin ürünü olarak dilimizin ve kültürümüzün en önemli hazinelerindendir. Bu değerli sözler, sadece geçmişten gelen bilgeliği değil, aynı zamanda dilimizin inceliklerini ve zarifliğini de yansıtır.

Mücevher gibi değerli olan atasözleri ve deyimlerimiz, ortak değerlerimiz olarak kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır.Yeni nesillere bu değerlerimizi öğretirken sadece ezberletmekten öte, onları yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak çok önemlidir. Bu şekilde, atasözleri ve deyimler hafızalarda daha kalıcı bir yer edinir ve hayatımızın doğal bir parçası haline gelir. Bu maksatla, öğrencilerimizin deyim ve atasözlerini canlandırarak ürünler ortaya koymalarına imkan tanıyan çalışmalar son derece önemlidir. Bu tür çalışmalar, öğrencilerin atasözleri ve deyimlerin anlamlarını daha iyi kavramalarını ve onları kendi hayatlarına uyarlamalarını sağlar. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyor, bu tür çalışmaları teşvik ediyor ve destekliyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız Dağı Kayak Merkezine yağan kar yüzleri güldürdüYıldız Dağı Kayak Merkezine yağan kar yüzleri güldürdü
Uşak’tan Afyonkarahisar’a uyuşturucu getiren zehir tacirleri yakalandıUşak’tan Afyonkarahisar’a uyuşturucu getiren zehir tacirleri yakalandı
Adıyaman'da 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıAdıyaman'da 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 23 Şubat Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:44
Öğle
12:26
İkindi
15:28
Akşam
17:59
Yatsı
19:16

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Cuma

Taşliçay eczanesi
Taslicay
Emin eczanesi
Diyadin
Eleşkirt eczanesi
Eleskirt
Nuray eczanesi
Merkez
Beyzade eczanesi
Patnos
Begüm eczanesi
Tutak
Bizim eczanesi
Dogubayazit
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.