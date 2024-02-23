Ağrı’da "Atasözleri ve Deyimler" sergisi açıldı

Okulda düzenlenen sergiye, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, okul müdürü Mehmet İrim, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin hazırladığı eserlerin sergilendiği sergide, katılımcılar eserleri tek tek inceledi. Öğrencilerin birbirinden güzel eserleri, katılımcılardan tam not aldı. MEB’in başlattığı "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında "Atasözleri ve Deyimler" konulu sergiler, il genelinde açılmaya devam ediyor. Veliler, projeye büyük ilgi gösteriyor. Proje kapsamında, okul, öğretmen ve veliler iş birliği yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada,"Atasözleri ve deyimlerimiz, binlerce yıllık birikimin ürünü olarak dilimizin ve kültürümüzün en önemli hazinelerindendir. Bu değerli sözler, sadece geçmişten gelen bilgeliği değil, aynı zamanda dilimizin inceliklerini ve zarifliğini de yansıtır.

Mücevher gibi değerli olan atasözleri ve deyimlerimiz, ortak değerlerimiz olarak kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır.Yeni nesillere bu değerlerimizi öğretirken sadece ezberletmekten öte, onları yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak çok önemlidir. Bu şekilde, atasözleri ve deyimler hafızalarda daha kalıcı bir yer edinir ve hayatımızın doğal bir parçası haline gelir. Bu maksatla, öğrencilerimizin deyim ve atasözlerini canlandırarak ürünler ortaya koymalarına imkan tanıyan çalışmalar son derece önemlidir. Bu tür çalışmalar, öğrencilerin atasözleri ve deyimlerin anlamlarını daha iyi kavramalarını ve onları kendi hayatlarına uyarlamalarını sağlar. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyor, bu tür çalışmaları teşvik ediyor ve destekliyoruz." dedi.

