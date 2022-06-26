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Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağrı'da, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Sinay yönetimindeki 33 KOC 42 plakalı minibüs, Erzurum-Ağrı kara yolu Sanayi Sitesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunun aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Seyhan ve Murat Aktaş ise sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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