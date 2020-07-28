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Ağrı'da bayram öncesi 300 çocuğun yüzü hediye bisikletlerle güldü

AĞRI HABERLERİ  | 28.07.2020 19:50 | Son Güncelleme

Ağrı'da bayram öncesi 300 çocuğun yüzü hediye bisikletlerle güldü

İstanbul'da hayırsever bir kadının gönderdiği 300 bisiklet, Ağrı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) gönüllülerince yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Millet Bahçesi'nde, İHH Ağrı Şubesi tarafından "Her Çocuk Bir Dünya Mutluluk" sloganıyla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için bisiklet dağıtım programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı etkinlikte, İstanbul'da hayırsever bir vatandaş tarafından gönderilen 300 bisiklet çocuklara dağıtıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Sayan, kendisinin de yetim büyüdüğünü ve yetimliğin nasıl bir duygu olduğunu iyi bildiğini söyledi.

Her zaman yetim ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Babasızlığın ve annesizliğin nasıl olduğunu bilen insanlarız. Zaten ümmetimizin yetimlere bakış açısını hepimiz biliyoruz. Peygamberimizin yetimlere bakış açısını ve kendi hayatını biliyoruz. Ben göreve geldiğimden beri dikkat ederseniz zenginler ve ağababalarla pek fazla işim olmaz. Hep gariban kardeşlerime ne yapabilirim, nasıl onlara yardımcı olabiliriz, onlar için nasıl bir kapı açabiliriz, bu anlamda büyük mücadele veriyoruz. Onları hayır duasını alırsak, onlar bizde dua ederse bizim kurtuluşumuz onlardandır."

İHH Ağrı Şube Başkanı Kerem Engin ise hafta sonu aynı çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını ve bugün de hayırsever vatandaşın gönderdiği bisikletlerin dağıtılmasına vesile olduklarını ifade etti.

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