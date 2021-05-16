Ağrı'da çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

Ağrı'da çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çamurlu köyünde bir ineğin çamurda mahsur kaldığını gören çevredekiler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla ineği saplandığı çamurdan çıkararak sahibine teslim etti.



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