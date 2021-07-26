Ağrı'da çıkan yangında ekili alanlar zarar gördü

Ağrı'nın Tutak ilçesinde arpa ve buğday ekili alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kargalık köyünde, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait, arpa ve buğday ekili alanda yangın çıktı.

Traktör ve iş makineleriyle yangına müdahale eden köylüler, tarlayı ortadan biçerek yangının diğer ekili alanlara zarar vermesini engelledi.

Kontrol altına alınan yangında, ekili 1000 dönümlük alanda zarar oluştu.



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