YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden devam ediyor

Ağrı’da deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden devam ediyor

08.02.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım ve destekler sürüyor.

Ağrı’da deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden devam ediyor

Ağrı Valiliği başkanlığında Ağrı’dan deprem bölgesine; 10 AFAD görevlisi, 30 arama-kurtarma gönüllüsü, 140 sağlık personeli, 85 destek personeli, 20 iş makinesi, 8 kamyon, 3 UMKE aracı, 8 UMKE personeli, 10 ambulans, 1 arama-kurtarma köpeği, 1 mobil aşevi, 3 jeneratör ve 1 yeraltı görüntüleme cihazı afet bölgesine gönderildi. Yine Ağrı Valiliği başkanlığında başlatılan yardım kampanyası kapsamında; 14 tır, 7 kamyon ihtiyaç malzemesi yola çıkarken 513 gönüllünün daha bölgeye gönderileceği belirtildi.

Ağrı’nın ilçelerinde de yardım kampanyası faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Doğubayazıt ilçesinde vatandaşların büyük destekleriyle toplanan yardımlar 2 tıra yüklenerek dualar eşliğinde deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Doğubayazıt ilçesinde yardımlar, Doğubayazıt Kızılay Şubesi deposunda kamu personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından toplanmaya devam edecek. Deprem bölgesinde enkazdan yaralı olarak kurtarılan vatandaşların kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Ağrı Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldiAğrı'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor
Elbistan'da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktıElbistan'da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Şubat Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:16
Akşam
17:43
Yatsı
19:02
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.