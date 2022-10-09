Ağrı'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 04 DA 110 plakalı kamyonet, Ağrı-Van kara yolu Tutak ilçesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Y.A. ve M.Ö.A. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Tutak Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ö.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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