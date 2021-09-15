Ağrı'da devrilen otomobildeki bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebek öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kamuran Yıldız yönetimindeki 25 AB 581 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunda Eleşkirt ilçesinin Saç Dağı mevkisinde devrildi.

Araçtaki 1 yaşındaki bebek öldü, sürücü ile Seher Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum'un Horasan İlçe Devlet Hastanesi ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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