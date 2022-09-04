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Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

04.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Telhan idaresindeki 42 ARM 75 plakalı otomobil, İran-Ağrı kara yolu Taşteker köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede sürücü Telhan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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