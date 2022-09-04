Ağrı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Telhan idaresindeki 42 ARM 75 plakalı otomobil, İran-Ağrı kara yolu Taşteker köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede sürücü Telhan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



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