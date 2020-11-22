Ağrı’da etkili olan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu

Ağrı’da önceki gün etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya sonbahar kış mevsimini yansıtan kartpostallık görüntüler çıktı.

Havaların soğumasıyla birlikte Ağrı merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Balıksu Köyü’nde etkili olan kar yağışı, özellikle ağaçlık alanlarda kartpostallık görüntülere sahne oldu. Yeşilimsi ve sarımtrak renklere sahip olan ağaçların üzerine yağan kar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yaşanan renk cümbüşüne kuş sürülerinin eşlik etmesi ise ayrı bir güzellik yaşattı.



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