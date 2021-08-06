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Ağrı'da ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

06.08.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Uluyol Mahallesi Tuhafiyeciler Caddesi üzerinden bulunan binanın 6. katındaki bir dairenin mutfağında tüpün gaz kaçırması sonucu yangın çıktı.

Bölgedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle dışarıdan ve evin içerisinden müdahalede bulunarak yangını söndüren itfaiye erlerinden Cafer Duman, dumandan etkilendi.

Arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarılan Cafer Duman, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Duman'ın Van'a sevk edildiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

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