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Ağrı'da gece sıcaklık sıfırın altında 27 dereceye düştü

15.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da gece sıcaklık sıfırın altında 27 dereceye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Aralıklı kar yağışı beklenen bölgede, yağışların öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Kars'ta 24, Ardahan'da 20, Erzurum'da 16, Iğdır'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 4, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere. Ardahan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 7, Erzurum'da 5 ve Erzincan'da 1 derece olması bekleniyor.

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