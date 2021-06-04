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Ağrı'da gönüllü gençlerin çöpten topladıkları atık pet şişeler çiçek saksısına dönüştürülüyor

04.06.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik lideri Cihangir Arslan: - "Gençlerimize sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bunun da en güzel örneği çevremizi temiz tutmaktan geçiyor"

Ağrı'da bir araya gelen Gençlik Merkezi çevre timi gönüllüleri, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çöplerden topladıkları plastik pet şişeleri rengarenk boyayıp çiçek dikerek şehrin farklı noktalarına yerleştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezine bağlı çevre timi gönüllüleri, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra kentte baharın gelişiyle farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak adına kentin farklı yerlerindeki çöplük ve boş alanlara giden gönüllüler, ellerine eldiven takıp adım adım gezerek atık plastik malzemeleri toplayıp çöp poşetlerine dolduruyor.

Söz konusu malzemeleri el birliğiyle yıkayıp temizleyen gönüllüler, maket bıçağıyla kesip saksı haline getirdikleri atık malzemeleri sarı, yeşil ve mavi renklere boyayıp saksıya dönüştürüyor.

Gönüllüler, boyayıp rengarenk hale getirdikleri atık malzemelerin içine toprak doldurup çeşitli çiçekler ekip şehrin farklı noktalara bırakıyor.

Merkezin gençlik lideri Cihangir Arslan, AA muhabirine, gönüllülerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu etkinliği sürekli hale getireceklerini söyledi.

Toplumda farkındalık oluşturmak adına bu tarz etkinliklere çok önem verdiklerini belirten Arslan şöyle konuştu:

"Gençlik merkezimiz bünyesinde oluşturulan geri dönüşüm ve çevre timleriyle zaman zaman farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. 20 gönüllümüzle çevreden atık pet şişe ve benzeri plastik malzeme toplayıp bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Özellikle pet su şişeleri çok işimize yarıyor. Doğaya atılan plastik pet şişeleri toplayıp çiçek saksısına dönüştürüyoruz. Buradan bütün çevre dostlarına güzel bir mesaj verdiğimize inanıyoruz, gençlerimizin bilinçlenmesini istiyoruz. Gençlerimize sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bunun da en güzel örneği çevremizi temiz tutmaktan geçiyor. Plastik pet şişeleri doğaya atılan çöp alanlarından topladık."

Gönüllülerden Zelal Karakuş ise çöpten topladıkları pet şişelere çiçek dikip farklı bir görüntü ortaya çıkardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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