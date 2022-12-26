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Ağrı'da gönüllüler yaşlıların evini temizleyip yemek yaptı

26.12.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlıları evlerinde ziyaret edip yemek ve temizliklerini yaptı.

Yılın her dönemi hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yakacak, gıda ve kömür başta olmak üzere çeşitli yardımları ulaştırmaya devam eden Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, bu sefer de gençleri asırlık çınarlarla buluşturmak için "Kuşaklar Buluşuyor" projesini hayta geçirdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve Sosyal Kulübü işbirliğiyle yapılan etkinlik kapsamında, evde hasta bakımı, yapı denetim, çocuk gelişimi, paramedik ve aşçılık bölümü öğrencileri, yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Gönüllüler, büyük bir bölümü tek başına yaşayan yaşlılarla sohbet edip vakit geçirdi.

Evleri temizleyen öğrenciler, yaşlılara yemekler yapıp onları sevindirmenin mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılay çalışanı Yunus İdi, AA muhabirine, yaşlı insanların ayrı bir değerinin olduğunu söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten İdi, "Asırlık çınarlarımızı 115 üniversite öğrencisiyle buluşturduk. Gönüllü öğrencileri gruplara ayırdık, evleri ziyaret edip yaşlılarımızla bir araya geldik. Evleri temizledik. Ayrıca aşçılık bölümü öğrencileri yaşlılarımız için yemek yaptı. Hem yaşlılarımız hem de öğrenciler çok mutlu oldu. Bu tarz projeleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Aşçılık bölümü öğrencisi Esra Bozkurt ise etkinliğin çok anlamlı ve güzel olduğunu belirtti.

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