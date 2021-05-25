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Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

25.05.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serinlemek için girdiği gölette boğulduğu üzerinde durulan Çoban'ı arama çalışmaları Anadolu Ajansı muhabirince drone ile görüntülendi

Ağrı'da merada hayvan otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu.

İl merkezine bağlı Otlubayır köyünde kendisine ait koyunları merada otlatan Muhammet Doğan'dan (32) haber alamayan yakınları, bölgede bir süre kendi imkanlarıyla çobanı aradı.

Arama çalışmalarından sonuç alınamamasının ardından ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından Doğan'ın kıyafetleri meradaki sulama göletinin kenarında bulundu. Doğan'ın serinlemek için gölete girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmaları bu alanda yoğunlaştırdı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin bot ile arama yaptığı gölette Doğan'ın cesedi bulundu.

Serinlemek için girdiği gölette boğulduğu üzerinde durulan Doğan'ın cesedi gölet kıyısına çıkartıldı.

Öte yandan, Doğan'ı arama çalışmaları Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile görüntülendi.

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