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Ağrı'da hırsızlık amacıyla girdiği evde bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

03.06.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da hırsızlık amacıyla girdiği evde bir kişiyi bıçakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği evde, ev sahibinin oğlunu bıçakla yaralayıp bir miktar para ile eşyayı aldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde hırsızlık amacıyla bir eve girdiği belirtilen 17 yaşındaki B.C'nin gürültü çıkarması üzerine ev sahibi A.T'nin oğlu Ö.T. uyandı.

Taraflar arasında yaşanan arbedede Ö.T'yi bıçakla kafasından yaraladıktan sonra evdeki 1 cep telefonu, 1 altın bileklik ve 1700 lirayı aldığı iddia edilen B.C. kaçtı.

İhbarı değerlendirip çalışma yapan polisler zanlıyı üzerindeki çalıntı cep telefonu ve altın bileklikle yakaladı.

Hastaneye kaldırılan Ö.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Zanlıdan ele geçirilen cep telefonu ile altın bileklik ise aileye teslim edildi.

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