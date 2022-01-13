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Ağrı'da iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

13.01.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Ağrı'da meydana gelen iki trafik kazasında biri bebek 8 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABM 003 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun 100. Yıl Mahallesi mevkisinde otobüsü sollamaya çalışırken ara sokaktan önüne çıkan 13 DD 881 plakalı araca çarptı.

Otobüsün de karıştığı kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tutak ilçesinde meydana gelen diğer kazada ise il merkezine doğru gelen Uğur Güner idaresindeki 04 P 5515 plakalı hafif ticari araç, Aşağıözdek köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Araçtaki Fevziye, Simanur Çelebi, Ayşe ve bebek Ali Asaf Güner hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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