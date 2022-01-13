Ağrı'da iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Ağrı'da meydana gelen iki trafik kazasında biri bebek 8 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABM 003 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun 100. Yıl Mahallesi mevkisinde otobüsü sollamaya çalışırken ara sokaktan önüne çıkan 13 DD 881 plakalı araca çarptı.

Otobüsün de karıştığı kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tutak ilçesinde meydana gelen diğer kazada ise il merkezine doğru gelen Uğur Güner idaresindeki 04 P 5515 plakalı hafif ticari araç, Aşağıözdek köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

Araçtaki Fevziye, Simanur Çelebi, Ayşe ve bebek Ali Asaf Güner hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz