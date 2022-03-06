Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi

Ağrı Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Ağrı Belediyesi, kentteki kadınların eğlenmesi için İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, programa katılan kadınlara karanfil hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, kadınların desteğiyle kentin daha güzel bir hale geleceğini söyledi.

Kentte faaliyete geçen Tekstilkent'te işçiye ihtiyaç olduğunu belirten Sayan, "Bazı arkadaşlar 'Biz tekstile gidiyoruz, bizi işe almıyorlar' diyorlar. Doğrudur, sizin orada dünyanın en iyi markalarına dikiş yapabilmeniz için 6 aylık kurstan geçmeniz lazım. Asgari ücret alıyorsunuz, bunun yarısını devlet, diğer yarısını da firma sahibi ödüyor. Dün yanıma geldiler ve 3 bin 500 kişiye ihtiyaç olduğunu söylediler. Böyle yerlere çocuklarınızı gönderin meslek öğrensinler." dedi.

Sayan, hukuki şartlar el verdiği taktirde kadınların şehir içi ulaşımdan ücretiz yararlanabileceğini de ifade etti.

Sanatçı Helin Güneş'in Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylediği programda, parçalara eşlik eden katılımcılar halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

