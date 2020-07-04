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Ağrı'da kanadı kırılan leylek tedaviye alındı

AĞRI HABERLERİ  | 04.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Ağrı'da kanadı kırılan leylek tedaviye alındı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kanadı kırılan leylek tedaviye alındı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Sedat Zirek, akşam saatlerinde evine giderken sokakta duvar kenarında bir leyleğin uçamadığını fark etti.

Etrafı köpeklerle sarılı leyleğin yanına giden Zirek, kanadı kırık olan hayvana sahip çıkarak evine götürdü.

Yaralı leyleği bir gün misafir eden Zirek, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Eve gelen gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kanadı kırık yaralı leyleği Zirek'ten teslim alarak tedavi için Ağrı'ya götürdü.

Sedat Zeyrek, yaptığı açıklamada, yaralı leyleğe sahip çıktığı için mutlu olduğunu, en kısa sürede iyileşerek tekrar özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini söyledi.

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