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Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira para cezası verildi

AĞRI HABERLERİ  | 06.10.2020 21:36 | Son Güncelleme

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal ederek cadde ve sokaklarda dolaştığı tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 184 personelin katılımıyla 460 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal ederek cadde ve sokaklarda dolaştığı tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 184 personelin katılımıyla 460 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 107 ticari taksi ile 216 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 364 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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