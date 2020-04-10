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Ağrı'da karlı dağların eteklerindeki köy çocuklarına kitap götürüyorlar

AĞRI HABERLERİ  | 10.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Ağrı'da karlı dağların eteklerindeki köy çocuklarına kitap götürüyorlar

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, karlı dağların eteklerindeki köylere giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde uzaktan eğitim alan öğrencilere kitap yardımında bulunuyor.

Kaymakamlık koordinesinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, TÜGVA İlçe Temsilciliği ile öğrenciler için farklı bir çalışmayı hayata geçirdi.

Öğretmenlerin de gönüllü olarak destek verdiği "Neslim Evde Okuyor Projesi" kapsamında yollara koyularak karla kaplı dağların eteklerindeki köylere giden ekipler, öğrencilere test kitapları ve roman hediye ediyor.

Köydeki çocuklarla sohbet edip, evde kalmaları noktasında uyaran ekipler, onlara çikolata da ikram ederek ağızlarını tatlandırıyor.

Ekipler, Güneysöğüt köyünde de çocuklara kitap dağıttıktan sonra hep birlikte 'Hayat eve sığar, evde kal Türkiye' mesajı vererek vatandaşları evde kalmaları noktasında uyardı.

TÜGVA Taşlıçay İlçe Temsilcisi Emrullah Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin zorlu bir süreçten geçtiğini ve köylerdeki öğrencilere moral vermek amacıyla kitap yardımı yaptıklarını söyledi.

Öğretmenlerin de desteğiyle köylerdeki evleri gezerek öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Öğrencilere kaynak kitap, deneme setleri ve okuma kitapları getirmeyi planladık ve bunları dağıtıyoruz. Bu çalışmayı başlatırken ilçemize uzak köylerden başlamak istedik. Sabahtan beri köyleri geziyoruz. Güneysöğüt, Balçiçek ve Yukarı Dumanlı köylerine gittik. Köylerimizi sırasıyla gezeceğiz. Bu faaliyetimizi ilerleyen zamanlarda da sürdüreceğiz. İlçemizde ulaşılmadık ve kitap dağıtılmadık hiçbir öğrenci kalmayana kadar Allah'ın izniyle bu faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Aldıkları kitaplardan dolayı mutlu olan öğrenciler de ekiplere teşekkür etti.

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Ağrı Kitap koronavirüs TÜGVA

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