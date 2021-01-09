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Ağrı’da karnı acıkan kedinin karnını döner ustası doyurdu

09.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da dondurucu Sibirya soğukları ve her yerin karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulamayan ve tavuk dönerin yapıldığı cam kenarında dışarıdan dönere bakan karnı aç kedinin, karnı döner ustası tarafından doyuruldu.Kar yağışının yanı sıra dondurucu Sibirya soğuklarının da etkili olduğu Ağrı’da, olumsuz hava koşulları ve beyaz örtünün her yeri kaplaması yüzünden sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Ağrı’da dondurucu Sibirya soğukları ve her yerin karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulamayan ve tavuk dönerin yapıldığı cam kenarında dışarıdan dönere bakan karnı aç kedinin, karnı döner ustası tarafından doyuruldu.
Kar yağışının yanı sıra dondurucu Sibirya soğuklarının da etkili olduğu Ağrı’da, olumsuz hava koşulları ve beyaz örtünün her yeri kaplaması yüzünden sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Ağrı il merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir restaurantın cam kenarında yiyecek bulamayan ve aç kalan kedinin, masumca dönere bakışını gören döner ustası Burhan Aladağ, kendi eliyle hazırladığı tavuk dönerle kedinin karnını doyurdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından Aladağ’ın bu davranışı büyük taktir gördü. Aladağ’ın karnını doyurduğu ve başını okşadığı kedinin mutluluğu görülmeye değerdi. Vatandaşlardan Erdal Uçar, “İnsanlarımız lütfen ev ve bina girişlerini açık tutsunlar ve kapılarının önlerine yemek koysunlar” çağrısında bulundu.

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Sabah
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