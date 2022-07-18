Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde merada otlarken kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında yaşayan Ümran Aydın'ın hayvanlarından 5 keçi, merada otladıktan bir süre sonra kayalık bölgeye gitti.

Keçilerinin kayalıklardan inemediğini fark eden ve onları kendi çabalarıyla kurtaramayan Aydın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Halatla kayalıklara inen AFAD görevlisi, keçileri kontrollü bir şekilde aşağıya indirerek sahibine verdi.

Ümran Aydın, keçilerini sağlıklı bir şekilde indirip kendisine teslim eden ekiplere teşekkür etti.

