YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da "kitap kurtları"nın yetişmesi için kütüphanelere 650 bin kitap dağıtıldı

Ağrı'da "kitap kurtları"nın yetişmesi için kütüphanelere 650 bin kitap dağıtıldı

09.02.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da "kitap kurtları"nın yetişmesi için kütüphanelere 650 bin kitap dağıtıldı

Ağrı'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında hayata geçirilen 554 kütüphane ile kentteki tüm okullara 1071 çeşitten oluşan 650 bin kitap desteği sağlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında en fazla kütüphanenin yapıldığı Ağrı'da, kütüphanelerin açılışı ve kitap dağıtımı için program düzenlendi.

Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programa katılan Ağrı Valisi Osman Varol, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekilerle kurdele kesip bir kütüphanenin açılışını yaptı.

Kütüphanede incelemelerde bulunan Varol, öğrencilerle sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Varol, 554 okula yapılan kütüphanelerle kentte kütüphanesiz okulun kalmadığını söyledi.

Kütüphanelerde kitap sayısı ve çeşitliliğini artırmak için çalışma başlattıklarını belirten Varol, şunları belirtti:

"1071 çeşitten toplamda 650 bin kitabı ilimizde okullarımızdaki kütüphanelere kazandırmış olduk. Bunu yıl sonuna kadar 1 milyona tamamlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise bu kitap sayısını 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın arzu ettikleri her türlü kitabı okullarındaki kütüphanelerde bulmasını istiyoruz. Bu kütüphaneleri yaparken sıfır atık kavramını da ön plana çıkarmak adına il merkezinde bir sıfır atık kütüphanesi yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilatımız bunu 7 ilçeye de yapıyor."

Varol, öğrencilerin okullarında okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini ve bahar aylarında da önemli yazarları kente getirip öğrencilerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Program, en çok kitap okuyan öğrencilerle hediye verilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıAğrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiGiresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
İBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürlediİBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürledi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:17
Akşam
17:43
Yatsı
19:02
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.