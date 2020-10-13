YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası

Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası

AĞRI HABERLERİ  | 13.10.2020 22:30 | Son Güncelleme

Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, cami, kafeterya, restoran, kafe, spor salonu ve nikah töreni gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 478 noktada denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetlemelerde bulundu.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik yapılan denetimlerde görev alan ekipler, karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 3 kişiye 3 bin 150'şer lira cezası verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı! Halsey paylaştı, ünü dünyaya yayıldı!
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum''2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Bitlis’te yüz yüze eğitim başladı
Bitlis’te yüz yüze eğitim başladı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Kırşehir Belediye Spor, sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı
Kırşehir Belediye Spor, sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı
Muğla merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Muğla merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
11:59
İkindi
15:07
Akşam
17:39
Yatsı
18:57

Ağrı Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Durak Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Yağmur Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Isık Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor
Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor
Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi
Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi
Dedeli Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor
Dedeli Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.