Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında cami, restoran, kafe, çay bahçesi, pazar yeri ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 502 noktada ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetleme yaptı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 4 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

