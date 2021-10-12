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Ağrı'da küçükbaş sürüsüne çarpan otomobil 6 keçiyi telef etti

12.10.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da küçükbaş sürüsüne çarpan otomobil 6 keçiyi telef etti

Ağrı'da otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise kesildi.

Van istikametinden Ağrı'ya seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AAR 999 plakalı otomobil, Yılmaz Kaya'nın otlatıp Selahattin Eyyubi parkı yakınlarından eve götürmek için yolun karşısına geçirmeye çalıştığı keçi sürüsüne çarptı.

Kazada 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise kesildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada hasar alan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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