Ağrı'da kuyumcudan hırsızlık anı kameraya yansıdı

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına gelen bir kadın, buradan satın almak istediği altın yüzüğü, elindeki imitasyon (taklit ürün) yüzükle değiştirdi.

Olayı kadının iş yerinden ayrılması sonrası fark eden iş yeri sahibi Sıddık Beyazıt, durumu polise bildirdi.

Hırsızlık anı iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yeri sahibi Sıddık Beyazıt, AA muhabirine, mağdur olduklarını belirterek, "Bayan arkadaş buraya gelip yüzükleri deneyince imitasyon yüzüğü altın yüzükle değiştiriyor. Biz bunun farkına vardığımızda durumu emniyete bildirdik. Emniyet araştırmasını yapıyor, sağ olsunlar bizimle çok ilgilendiler. Aynı durumun diğer kuyumcu arkadaşlarımızın başına gelmemesi için onları da haberdar ettik. Kimse farkına varmasın diye altın yüzüğü, avucunda sahtesiyle değişiyor." diye konuştu.

