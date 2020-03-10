Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi

Ağrı'da üniversite öğrencileri, uluslararası ilişkiler konularında birikimlerini lise öğrencilerine aktararak "geleceğin diplomatları"nı yetiştiriyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) öğrenim gören ve Erzurum Diplomasi Akademisinde editör olarak çalışan Abdullah Kerimoğlu ile Berfin Ece, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Ağrı Dünyayı Okuyor ve Yorumluyor" projesini hayata geçirdi.

Liselerdeki öğrencilerin dünyadaki gelişmelerden haberdar olması için çalışma yapan Kerimoğlu ile Ece, kentteki liselere giderek komşu ülkeler İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan özerk cumhuriyetinin Türkiye ile ilişkilerini anlatıyor.

Üniversiteliler, son günlerde dünyanın birçok bölgesinde tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile sığınmacıların yaşadıkları zorlukları da öğrencilere aktarıyor.

Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Kerimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerde öğrencilere dünya haritasının yanı sıra kitap da hediye ettiklerini söyledi.