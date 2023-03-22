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Ağrı'da narkotik köpekleriyle uyuşturucu denetimi yapıldı

22.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla narkotik köpekleriyle denetim yaptı.

Ağrı'da narkotik köpekleriyle uyuşturucu denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya karşı devletin tüm imkanlarıyla etkin şekilde mücadele etmek, vatandaşların, özellikle gençlerin zehirlenmesini engellemek ve uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesi amacıyla kent genelinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Narkotik timleri, narkotik arama köpekleri "Pars", "Lucky" ve "Canas"ın da katıldığı uygulamada, kentin birçok noktasında kontroller yapıldı.

Ekipler, araç, meydan, park, internet kafe, metruk yapılar ve uyuşturucu satıcılarının bulunabileceği caddelerde denetim yaptı.

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Ağrı uyuşturucu denetim operasyon

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