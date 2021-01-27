YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da öğretmenlere ilkyardım eğitimi

Ağrı’da öğretmenlere ilkyardım eğitimi

27.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende” projesi kapsamında öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlenmeye başlandı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlenmeye başlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende” projesi kapsamında öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlenmeye başlandı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca; öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, yaralanma ve sakatlanmaların azaltılması amacıyla “Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, düzenlenecek olan eğitimlerin 8 saatlik teorik kısmının uzaktan online olarak, uygulama kısmının ise ileri bir tarihte ilk yardım eğitim merkezince yüz yüze olarak düzenlenmesi planlandı. İlk etapta Milli Eğitim İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde öğretmenlere yönelik 8 saatlik uzaktan eğitim, İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Baran Vural tarafından verildi. Eğitimin açılışına katılan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, “İlk yardım eğitiminin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu kazalarda doğal afetlerde görüyoruz. Bu eğitimin tüm çalışanlarımızın almasını istiyoruz. İleriki süreçte eğitimlerimiz ilk yardım eğitim merkezimizde yüz yüze olarak devam edecektir. Bu süreçte emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Hem uzaktan eğitim hem de uygulamalı eğitimin başarılı bir şekilde geçmesini dilerim” dedi.
Uzaktan eğitimler sonrası uygulama eğitimini tamamlayan öğretmenlere İl Sağlık Müdürlüğünce İlk Yardımcı Sertifikası verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Baba gibi baba' 'Baba gibi baba'
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
1/

Ağrı Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:26
İkindi
15:04
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Ağrı Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Çare Eczanesi
Merkez
Hira Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Nefes Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Doz Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Somut olmayan kültürel mirasta bir hazine: Ağrı

Somut olmayan kültürel mirasta bir hazine: Ağrı

Ağrı’da sınıf öğretmenlerine yönelik 64 saatlik STEM eğitimi düzenlendi

Ağrı’da sınıf öğretmenlerine yönelik 64 saatlik STEM eğitimi düzenlendi

Ağrılı sporcu Berfin Balkis Türkiye şampiyonu oldu

Ağrılı sporcu Berfin Balkis Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı İl Müftülüğü, yabani hayvanlar için yiyecek bıraktı

Ağrı İl Müftülüğü, yabani hayvanlar için yiyecek bıraktı

Ağrı'daki yangında eşini ve çocuklarını kaybeden anneye ev alındı

Ağrı'daki yangında eşini ve çocuklarını kaybeden anneye ev alındı

Ağrı Belediyesi eksi 30 derecede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor

Ağrı Belediyesi eksi 30 derecede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.