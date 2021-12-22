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Ağrı'da okul tatilini fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak eğlendi

22.12.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da okul tatilini fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak eğlendi

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle okullarında eğitime bir gün ara verilen çocuklar, kızaklarla kayıp kar topu oynadı.

Kent merkezi ve 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için verilen bir günlük tatili fırsat bilen Çukuralan köyündeki çocuklar, eğlenmek için bir araya geldi.

Tahta ve demirlerden yaptıkları kızakları alarak tepeye çıkan çocuklar, kayarak keyifli anlar yaşadı.

Zaman zaman toplu halde demir kızağa binen ve köpeklerini de yanlarına alan çocukların eğlenceli halleri, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Çocuklar, kızak keyfinden sonra kar üstünde top oynayarak maç yaptı.

8. sınıf öğrencisi Emirhan Tay, bir süredir karın etkili olduğunu ve güneşin yüzünü göstermesiyle tatili iyi değerlendirmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

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