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Ağrı'da otomobilin çarptığı kişi öldü

AĞRI HABERLERİ  | 19.09.2020 22:04 | Son Güncelleme

Ağrı'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Patnos ilçesinden Van'a doğru giden F.Ö idaresindeki 40 AZ 331 plakalı otomobil, Bozoğlak köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Abdurrahman Avcı'ya çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Avcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan E.K, ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

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