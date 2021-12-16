Ağrı'da polis aracına çarparak düzensiz göçmenleri kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Ağrı'da 8 düzensiz göçmeni polis aracına çarparak kaçırmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aşağı Küpkıran Mahallesi'nde 34 PC 0632 ile 42 AIY 772 plakalı iki aracın öncü-artçı olarak seyir halinde olduklarını tespit etti.

Ekipler, bunun üzerine takibe aldıkları araçları durdurmak istedi. Takip edildiklerini anlayan ve polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalışan öncü araç ile düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs polis tarafından durduruldu.

Araçlardaki 4 kişi ile 8 Afganistan uyruklu gözaltına aldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2 kişi de serbest bırakıldı.

