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Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

MERSİN HABERLERİ  | 29.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

Ağrı'da şehit edilen uzman çavuşun Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

MERSİN (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş İdris Şahin'in şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştı.

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Kalaycıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden ve İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, 25 yaşındaki şehidin Halkkent Mahallesi'nde yaşayan annesi Perizade Şahin'e şehadet haberini iletti.

Haberin duyulmasının ardından Şahin ailesinin yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Ailenin evine ve mahalledeki binalara, Türk bayrağı asıldı.

İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Şahin, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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