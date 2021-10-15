Ağrı'da servis minibüsü duraktaki öğrenciye ve duvara çarptı, 7 öğrenci yaralandı

Ağrı'da servis minibüsünün duraktaki üniversite öğrencisine ve yurt bahçesinin duvarına çarpması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan İ.T. yönetimindeki 04 S 0153 plakalı servis minibüsü, Ağrı-Erzurum kara yolunun Sanayi Sitesi mevkisinde, İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu önündeki durakta bekleyen üniversite öğrencisi H.A'ya çarptı.

Savrularak çarptığı duvarı yıkıp yurdun bahçesine giren minibüsteki 6 öğrenci ile H.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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