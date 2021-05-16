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Ağrı'da televizyon çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

16.05.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da televizyon çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da bir mağazadan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta kentteki bir mağazada yaşanan hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, televizyonları çaldıkları iddiasıyla S.K. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Televizyonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin, çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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