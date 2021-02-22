YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Ağrı'da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi

Ağrı'da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi

22.02.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Ardahan'da 23, Erzurum'da 19, Kars'ta 18, Erzincan'da 9, Tunceli'de 4 ve Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 8, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 4, Ardahan ve Kars'ta 3 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 108, Sarıkamış'ta 84 ve Konaklı'da 45 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:33
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Dolunay Eczanesi
Palandoken
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Yıldırım Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Yeni Dünya Vakfı’ndan Erzurum’a “İpekyolu Enstitüsü” önerisi

Yeni Dünya Vakfı’ndan Erzurum’a “İpekyolu Enstitüsü” önerisi

Ünlü’ye yeni görev

Ünlü’ye yeni görev

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu

Doğu Anadolu'nun en soğuk şehri sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu'nun en soğuk şehri sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.