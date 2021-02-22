Ağrı'da termometreler sıfırın altında 24 dereceyi gösterdi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Ardahan'da 23, Erzurum'da 19, Kars'ta 18, Erzincan'da 9, Tunceli'de 4 ve Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 8, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 4, Ardahan ve Kars'ta 3 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 108, Sarıkamış'ta 84 ve Konaklı'da 45 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

