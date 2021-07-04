Ağrı'da tır dorsesine gizlenmiş 7 kilo 276 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yabancı plakalı tırın dorsesinde, 7 kilo 276 gram eroin ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu A.G. idaresindeki tır ve dorsesi, pasaport işlemlerinin ardından Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizi kapsamında x-ray cihazında kontrol edildi.

Taramada, dorsede bulunan dolap ve yükün ön kısmında şüpheli yoğunluğun fark edilmesi üzerine araç hangara çekildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan iznin ardından ekipler, narkotik dedektör köpeği ile tırda arama yaptı.

Köpeğin dorsedeki dolaba tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kütük görünümü verilmiş 2 kutunun içine gizlenmiş 7 kilo 276 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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