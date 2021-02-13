YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

13.02.2021 21:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda 1,44 gram metamfetamin, 18,38 gram sentetik kannobionid, 14,07 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen maddeler, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ile 28 fişek ele geçirdi.

Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı, ekipler firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, şüpheli olan bir zanlının da tutuklu olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen biri cezaevinde bulunan 7 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesiyle ekipler 12 kişi hakkında da işlem yaptı.

Öte yandan, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 6 ay içisinde 46 zanlı tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Şubat Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:27
İkindi
15:21
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Ağrı Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Mızrak Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Altınörs Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Yaşam Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Diğer Haberler

Müftü Topçu, “Üç aylar günahlardan arınmamıza fırsat sunar”

Müftü Topçu, “Üç aylar günahlardan arınmamıza fırsat sunar”

Vali Varol’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Vali Varol’dan Şehit Ailesine Ziyaret

"Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nda teröristlere ait 1 tüfek ve 2 el bombası ele geçirildi

"Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nda teröristlere ait 1 tüfek ve 2 el bombası ele geçirildi

Vali Varol, kurum müdürleriyle Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi

Vali Varol, kurum müdürleriyle Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi

Dünya Basın Mensupları Derneğinden, başarılı projelere imza atan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ödül

Dünya Basın Mensupları Derneğinden, başarılı projelere imza atan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ödül

Ağrı’da öğrenciler deyimlerin dili oluyor

Ağrı’da öğrenciler deyimlerin dili oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.