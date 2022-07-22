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Ağrı'da yaylalar ve köylerdeki ot verimi çiftçinin yüzünü güldürüyor

22.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Cemal Budak: - "Geçen sene kuraklıktan dolayı ot iyi değildi. Allah'a şükürler olsun bu sene ekinler bayağı güzel, verimden memnunuz. Bu senenin yağışlı geçmesi bereket getirdi"

Ağrı'da çiftçiler, bu yıl yağışların etkisiyle verimin yüksek olduğu yaylalar ve köylerdeki arazilerinde otları biçip hayvanları için kışa hazırlık yapıyor.

Geçen yıl kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle ot veriminin az olduğu ilde, bu yıl özellikle ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar doğayı canlandırdı.

Çiftçiler, zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalar ve köylerdeki otları biçmek için bir süredir zorlu çalışma yürütüyor.

Günün ilk ışıklarıyla arazilerine giderek çalışmaya koyulan çiftçiler, sıcak havaya rağmen gün boyu traktör, biçerdöver ve tırpanlarla otları biçip üst üste yığıyor.

Otun bir bölümüyle saman yapan köylüler, bir kısmını da uzun geçen kış mevsiminde hayvanlarının beslenmesinde kullanmak üzere traktörlerle köylerine taşıyor.

Çiftçilerin, arazilerdeki zorlu ot biçme mesaisi Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyünde yaşayan Cemal Budak, AA muhabirine, yüksek rakımlı yaylalardaki otları biçmeye başladıklarını söyledi.

Hummalı çalışma yaptıklarını belirten Budak, "Geçen sene kuraklıktan dolayı ot iyi değildi. Allah'a şükürler olsun bu sene ekinler bayağı güzel, verimden memnunuz. Bu senenin yağışlı geçmesi bereket getirdi. Otları biçip hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacı için hazırlıyoruz. Bizim gibi diğer arkadaşlarımız da otlarını biçiyor. İnşallah bir ay içerisinde işlerimizi tamamlayacağız." diye konuştu.

Abdurrahman Budak ise yaklaşık 15 gündür tırpanla ot biçtiğini, geçen yıla göre verimin iyi olduğunu anlattı.

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