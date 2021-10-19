Ağrı'da yoğun sis görüş mesafesini azalttı

Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolunda yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.

Yoğun sis sonrası görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolundaki sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Sisin günlük yaşamı olumsuz etkilediği kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hakim oldu.

Yaylalarda hayvanlarını otlatırken yağmura yakalanan çobanlar ve sürüleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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