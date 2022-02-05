Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için ekipler seferber oldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Armutlu köyünde yaşayan 26 yaşındaki hamile Necla Batir rahatsızlandı.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde yaşayanlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İl Özel İdaresinin yolu açmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Yaklaşık 4 saatlik zorlu çalışmayla Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Batir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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