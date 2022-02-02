Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde ayağını inciten 7 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin paletli ambulansla 4 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenören köyünde babası vefat eden ve annesiyle yaşayan Murat Koçak ayağını incitti.

Bölgede etkili olan kar ve tipinin ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle oğlunu hastaneye götüremeyen anne Şükran Koçak, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbarı değerlendiren sağlık ekipleri, biri paletli 2 ambulansla yolun ulaşıma açık olduğu Karakazan köyüne kadar gitti.

Yolun kalan 5 kilometrelik kısmını paletli ambulansla ilerlemek zorunda kalan sağlık ekipleri, yer yer bir metreyi bulan karla mücadele etti.

Zorlu yolculuğun ardından köye ulaşan ekipler, Koçak'a ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Ardından sedyeyle paletli ambulansa alınan Koçak, yolun açık olduğu kısımda bekleyen diğer ambulansa teslim edildi.

Murat Koçak, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne Şükran Koçak, yaptığı açıklamada, devlete ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Eşinin hayatta olmadığını ve 4 çocuğuyla yaşadığını anlatan Koçak, "Oğlum yataktan düştü ve o sırada ben mutfaktaydım. Çocuklar bana seslendiğinde gittim, baktım oğlum yerdeydi. Devletimize minnettarız. Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

