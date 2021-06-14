Ağrı'daki Balık Gölü kısıtlamalardan bunalanların uğrak yeri oldu

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden Ağrı'daki Balık Gölü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 2241 metre rakımlı Balık Gölü, kışın buz tutan yüzeyi yazın da çevresini kaplayan rengarenk çiçeklerle her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

Doğası, adaları, kırmızı benekli alabalığı ve kuş türleriyle kentin saklı doğal güzelliklerinden olan Balık Gölü ve çevresinde, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için farklı konaklama alternatifleri bulunuyor. Göl kenarında yapılan taş evler ve kamelyalar günübirlik ya da yatılı ziyaretçilerini konuk ederken, özellikle yaz aylarında kamp yapmak isteyenler de Balık Gölü çevresini tercih ediyor.

Göldeki 2 adaya tekneyle giderek burada vakit geçirebilen ziyaretçiler, çevre köylerden getirilen atlara binerek gölün kenarında da gezinti yapabiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine, Balık Gölü'nün yörenin saklı cennetlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Kentimiz tarihi ve doğasıyla çok zengin, Balık Gölü de bunlardan biridir. Baharın gelişiyle birlikte ziyaretçiler de göl kenarına gelerek piknik yapıyor. Yüksek rakımlı olduğu için burada yaz ayları çok serin geçiyor." dedi.